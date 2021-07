Zielona Góra. Niebezpieczny dojazd na os. Śląskie? "Kierowcy jeżdżą tutaj bardzo szybko!" - skarżą się mieszkańcy Maciej Dobrowolski

W ostatnim czasie otrzymaliśmy sygnały od mieszkańców Zielonej Góry, których martwi sytuacja na drodze dojazdowej do os. Śląskiego, na odcinku od przystanku koło kościoła pw. Miłosierdzia Bożego aż do skrętu w samo osiedle. Zdaniem zielonogórzan w tym miejscu kierowcy pędzą często na złamanie karku, a brak przejść dla pieszych powoduje niebezpieczne sytuacje, gdy ktoś przekracza jezdnię. Nasi Czytelnicy obawiają się, że którego dnia dojdzie tu do groźnego wypadku.