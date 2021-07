Zielona Góra. Niezwykła lodziarnia przy Parku Tysiąclecia. Dom znalazła tu świnka Iwonka i inne zwierzaki!

Lodziarnia przy skate parku

Piotr Witakowski podkreśla, że stara się wspierać żonę Kamilę w całej inicjatywie. - Sama chciała takie miejsce, sama to wymyśliła i zaczęła organizować, a ja tylko pomagam - opowiada pan Piotr. - Gdy zaczęliśmy przygarniać zwierzęta zauważyliśmy, że część osób przychodząc do nas z dziećmi często myli np. dziki ze świniami czy też koguty z kurami. Dlatego przy okazji naszej działalności chcielibyśmy ludziom trochę pokazać, jak wygląda polska wieś.

Lokal zlokalizowany jest w pobliżu skate parku, gdzie codziennie młodzi jeżdżą na rolkach czy desce. Jak sama nazwa wskazuje odwiedzający mogą spróbować tu lodów, ale na miejscu serwuje się też np. naleśniki. W jakich godzinach można odwiedzić lodziarnię?

- Zaczynamy pracę o godz. 11.00 i zazwyczaj mamy otwarte do późna, aż do ostatniego klienta - tłumaczy pani Kamila. Czy widok kręcących się wszędzie zwierzaków dziwi klientów? - Są tacy, którym się to bardzo podoba, a są tacy, którzy już raczej nigdy nas nie odwiedzą. Z tym bywa różnie. Ale na pewno nie zamierzamy nic w tym względzie zmieniać. Zwierzęta już przyzwyczaiły się do tego miejsca, codziennie wychodzą też na teren samego parku. Myślę, że to nikomu nie przeszkadza - przekonuje zielonogórzanka.

W Lodziarni przy Parku Tysiąclecia klienci mogą spotkać wiele zwierzaków! Jacek Katos

"Miejsce lepsze niż plac zabaw"

Lodziarnia dorobiła się już także wiernych klientów. - Jestem stałą bywalczynią. Wydaje mi się, że to wspaniałe miejsce, lepsze niż plac zabaw - twierdzi pani Halina, którą spotykamy na miejscu. Kobieta jest zdania, że szczególnie najmłodszym może się tutaj podobać. - To przede wszystkim kontakt ze zwierzętami i przyrodą. To świetna atrakcja dla dzieci, mój wnuk dobrze się tu czuje - przekonuje.