Zielona Góra nocą. Zobacz wieczorną aurę Winnego Grodu

Zielona Góra to miasto, które zaskakuje. Nie tylko mieszkańców, ale i turystów. Codziennie odkrywamy je na nowo. Urokliwe uliczki, zabytkowe kamienice, klimatyczne miejsce te popularne, jak i mało znane robią wrażenie w dzień. A nocą? Wieczorem otula je dodatkowa magia. Nie wierzycie? Jeśli nie macie czasu na spacer, zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Nocą miasto bywa naprawdę tajemnicze. A gdy szykuje się do największego święta, jakim jest Winobranie, przechodzi w inny wymiar. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami. Takiej Zielonej Góry nie znacie. Czytaj również: Szczegółowy program Winobrania. Sprawdź, co się dzieje!

Mariusz Kapała / GL