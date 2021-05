Zielona Góra. "Nowe" donice na deptaku. Jak podobają się mieszkańcom?

- Kolorowe powinny podobać się młodym ludziom. Ta mozaika na pewno jest lepsza niż to co było poprzednio - twierdzi pani Stanisława, zielonogórzanka, którą spotykamy na deptaku. - Mnie osobiście to bardziej cieszą te ładne kwiatki w doniczkach. W tym roku ktoś się naprawdę postarał. Same pojemniki mają drugorzędne znaczenie, ważne żeby nie można ich było łatwo zniszczyć - uważa nasza rozmówczyni.

A wam jak podoba się nowy wygląd miejskich donic na starówce? Dajcie znać w komentarzach!

Wideo: Zielona Góra - ulice pełne kwiatów!