Zielona Góra Otwarcie wystawy zdjęć i grafik pt. "Wczoraj, dzisiaj i pojutrze..." w BWA OPRAC.: Leszek Kalinowski

Wczoraj, dzisiaj i pojutrze - to tytuł wystawy, która została otwarta w Biurze Wystaw Artystycznych w piątkowy wieczór (14 stycznia br.). Grafiki i fotografie ze zbiorów Brandenburskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Cottbus i Muzeum Lände w Kressbronn am Bodensee można będzie oglądać do 6 lutego.