Zielona Góra. Po skargach miasto zabezpieczy zielone tereny koło Doliny Gęśnika przy ul. Batorego. Sprawdzi też organizację ruchu

Zastawiony wjazd, chodniki i trawniki...

Jak twierdzą nasi Czytelnicy, po naszym ostatnim artykule, sytuacja w tym miejscu na chwilę uległa poprawie. Ale nie na długo, bowiem teraz otrzymaliśmy kolejną skargę.

- Samochody, również te z komisu, znów blokują wjazd lekarzy i pracowników do Okręgowej Izby Lekarskiej. Wygląda na to, że ten wjazd niektórzy kierowcy traktują niemal jak parking. Z tego powodu auto wjeżdżające z ul. Batorego do Izby często nie ma jak przejechać, na drodze dojazdowej stoją inne pojazdy. Wzdłuż budynku jest zakaz, a za nim około 10 samochodów zaparkowanych - tłumaczą mieszkańcy.

"Tradycyjnie" również trawnik przy Dolinie Gęśnika zastawiany jest samochodami. Zdaniem naszych Czytelników utrudnia to przejazd rowerzystów w tym miejscu. - Nawet nie można zauważyć ludzi idących chodnikiem przy wyjeździe na ul. Batorego - dodają zielonogórzanie. Co ciekawe, jeden z naszych rozmówców zasugerował nawet, że ktoś w tym miejscu mógł przestawić znak drogowy...