Zielona Góra. Politycy PiS-u w sobotę na deptaku prezentowali program "Polski Ład"

Poseł Jerzy Materna mówił, że potrzebne są nam nowe mosty i obwodnice. - Powstanie most w Pomorsku i chcemy go połączyć nową drogą z obwodnicą zachodnią. Właśnie w tej nowej perspektywie będzie finansowanie z regionalnych programów. 100 mln zł pójdzie na drogę od obwodnicy zachodniej do mostu w Pomorsku. I dalej będziemy chcieli także uzyskać dofinansowanie trzeciego etapu tej inwestycji, to znaczy połączyć most w Pomorsku z węzłem S3 w Sulechowie. Poseł cieszy się też, że udało się pozyskać dofinansowanie rządowe na remont wiaduktu na ulicy Zjednoczenia (koszt inwestycji ponad 11 mln zł, dofinansowanie - 6 mln zł).

Sytuacja polskiej rodziny

Przedstawiciele PiS tłumaczyli też, że planowane zmiany spowodują wzrost dochodów polskiej rodziny.

Poseł Marek Mast przypomniał, że średni dochód polskiej rodziny - model dwa plus dwa - w 2015 roku wynosił 4.300 zł miesięcznie, natomiast w 2022 roku będzie wynosił 7.700 zł.

Piotr Barczak dodał, że zmiany w podatkach, które zostały wprowadzone (zerowy PIT dla osób do 26 lat) ,nie spowodowały obniżenia dochodów w zielonogórskim samorządzie.

- Do tej pory wzmacniano sytuację osób najmniej zarabiających, teraz średnio zarabiających. Taki jest kierunek rozwoju państwa- podkreślił P. Barczak.

Podczas sobotniej prezentacji przypomniano, że "Polski Ład" to: obniżka podatków, 7 procent PKB na służbę zdrowia, inwestycje tworzące nowe miejsca pracy, pomoc młodym w kredycie mieszkaniowym, budowa bez zezwoleń domów do 70 metrów kwadratowych i emerytury bez podatku do kwoty 2500 złotych.