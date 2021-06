Zielona Góra. Powstaje Europejskie Centrum Elektromobliności. Dziś podpisano w tej sprawie list intencyjny

Jedna grupa tego nie dokona - potrzeba jest współpraca

Minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka, połączył się z uczestnikami kongresu, by przekazać, że właśnie teraz jest czas na elektromobilność, na poważne zmiany. Ale jedna grupa tego nie dokona, potrzebna jest szeroka współpraca, wspieranie się i stworzenie łańcucha.

Bez stworzenia tego wsparcia i współpracy nie osiągniemy właściwego tempa zmian, które jest nam bardzo potrzebne - mówi minister Kurtyka. - Stąd konieczny jest udział nowych podmiotów, edukowanie, jakie korzyści daje nam elektromobilność itd. To szczególnie ważne zwłaszcza teraz, gdy ta śnieżna kula dopiero się rozpędza.

Jak podkreślał minister, zadaniem administracji jest stworzenie przepisów i narzędzi, które pozwolą wszystkim tym którzy chcą włączyć się do tej rewolucji, jednakowe warunki. Bardzo istotne jest też wsparcie finansowe. Zeby auto czy samochód ciężarowy elektryczny był alternatywą dla tradycyjnego pojazdu. Dziś z powodu cen tego nie ma.

Na co powinniśmy postawić w pierwszej kolejności: samochody czy infrastrukturę? - na te i wiele innych pytań trzeba dziś znaleźć odpowiedzi. Czasu nie ma, więc trzeba zakasać rękawy, bo odwrotu od elektromobilności już nie ma.

I Europejski Kongres Elektromobilności w Zielonej Górze. Podczas niego odbyły się dwie debaty oraz podpisanie listu intencyjnego w sprawie powstanie Europejskiego Centrum Elektromobilności w Zielonej Górze.



Od tego trendu nie ma już odwrotu

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że jesteśmy w stosunku do krajów zachodnich opóźnieni o 30 lat. Trudno te zaległości nadrobić, jeśli się myśli o samochodach, ale przecież elektromobilność to nie tylko pojazdy, lecz infrastruktura i wiele innych rzeczy, które w pierwszej chwili nie kojarzą się nam z tym megatrendem. I tu mamy wielką szansę na rozwój regionu, kraju,

Firmy działające w branży elektromobilności i powiązanych z nimi branż są niewątpliwie odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się świat. Dlatego Europejskie Centrum Elektromobilności będzie jednym z najważniejszych ośrodków tworzenia technologii w kraju, tworząc warunki do rozwoju nowych przedsiębiorstw o wysokim globalnym potencjale gospodarczym.

Zauważono, że od elektromobilności nie da się zatrzymać. Trzeba zaś wykorzystać szansę, jaką niosą zmiany na świecie. Rząd, samorządy, firmy, szkoły i uczelnie... wszyscy mają swoją rolę do odegrania.