Zielona Góra. Powstało pierwsze miejsce do karmienia i przewijania dzieci ZGranej Rodziny. Gdzie powstaną następne?

- To bardzo dobry pomysł. Pomoże tatusiom i mamom w logistyce - mówi Natalia Kuchnicka, mama Michaliny. To właśnie pani Natalia pierwsze skorzystała z nowego miejsca, gdzie można w spokoju nakarmić dziecko czy je przebrać.

Agatka mieściła się na dłoni. To najmniejszy wcześniak w historii naszego szpitala!

Michalina, która w uroczystym otwarciu miejsca do przewijania w siedzibie ZGranej Rodziny odegrała rolę celebrytki, otrzymała z rąk dyrektorki departamentu edukacji i spraw społecznych Wiolety Haręźlak prezent. Zielony karton z zabawkami. W nowo otwartym miejscu Michalina czuła się bardzo dobrze.

Jak opowiada ambasadorka Programu – Małgorzata Szachowicz – do siedziby ZGranej Rodziny w ratuszu zaglądało coraz więcej mam z pytaniem, czy gdzieś tu w spokoju mogą nakarmić, czy przebrać dziecko. Oczywiście pomagano mamom w takiej sytuacji, wskazując pomieszczenie magazynowe. ZGrana Rodzina postanowiła więc wyjść naprzeciw potrzebom mam, tatusiów i ich dzieci i stworzyć odpowiednie ku temu miejsce.

Otwarte we wtorek miejsce jest pierwszym z 10. Gdzie powstaną kolejne? O tym zdecydują mieszkańcy, np. na dworcu kolejowym, w urzędzie, w sklepie. Jak zgłosić swoją propozycję?

Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej ZGranej Rodziny www.zgranarodzina.pl lub zadzwonić do jej siedziby w ratuszu: pod nr 68 320 06 30.

Na propozycje ZGrana Rodzina czeka do końca czerwca.