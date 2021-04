Zielona Góra. Prezydent ściągnął kontrowersyjny billboard. "Osiągnęliśmy swój cel" - twierdzi Janusz Kubicki

W sprawie usunięcia billboardu zwróciliśmy się pytaniami do prezydenta Janusza Kubickiego. Zapytaliśmy, czy demontaż ogłoszenia jest skutkiem interwencji podjętej przez marszałek Polak? Czy zielonogórski magistrat obawiał się wytoczenia przez urząd marszałkowski procesu?

Prezydent przyznaje, że były pewne zapytania ze strony policji dotyczące technicznych aspektów billboardu i bezpieczeństwa. - To jest mobilna konstrukcja, przystosowana do tak częstego przenoszenia. Spełniła swoje zadanie - twierdzi włodarz Zielonej Góry.

Z prośbą o komentarz dotyczący usunięcia ogłoszenia zwróciliśmy się również do urzędu marszałkowskiego. Na razie czekamy na odpowiedź. Warto jednak zaznaczyć, że urząd od początku domagał się usunięcia billboardu oraz przeprosin od jego właściciela . Później, gdy okazało się, że stoi za tym urząd miasta Elżbieta Polak podtrzymała to stanowisko. Samą zaś akcję prezydenta Kubickiego określiła, jako infantylizm, zakłamywanie rzeczywistości oraz niedopuszczalny prawem szantaż .

Czy on sam żałuje zamieszania, jakie wywołało ustawienie takiego ogłoszenia w centrum miasta? - Nie, żałuję jedynie, że ta ścieżka rowerowa w dalszym ciągu nie powstała. Ale dzięki naszej akcji pokazaliśmy hipokryzję zarządu województwa. Być może w przyszłości będziemy przeprowadzali kolejne takie kampanie billboardowe - zapowiada Kubicki.

- Treści na nim prezentowane są kłamstwem i zniesławieniem nie tylko marszałka, ale przede wszystkim województwa lubuskiego. To oczywiste pomówienie, ponieważ to na drogach nadzorowanych przez prezydenta Zielonej Góry doszło tylko w ostatnim roku do 11 wypadków z udziałem rowerzystów oraz 30 z udziałem pieszych. Natomiast na ścieżkach nadzorowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich nie było żadnych takich zdarzeń - podkreśla Polak.

Billboard przed urzędem miasta jest już ściągnięty. Ale wcześniej wywołał polityczną wojnę... Jacek Katos

Ogłoszenie od początku rodziło pytania

Przypomnijmy, w połowie kwietnia br. na terenie przyległym do urzędu miasta przy ul. Podgórnej 22 umieszczony został billboard przedstawiający rowerzystę potrąconego przez samochód z rejestracją „Lubuskie”, a pod nim napis: „Marszałek nie dba o bezpieczeństwo rowerzystów?”