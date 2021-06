Zielona Góra. Przed Palmiarnią pojawiła się wielka dziura. Trwa budowa parkingu wielopoziomowego. Co się znajdzie na kondygncjach?

Po wybudowaniu nowego, wielopoziomowego parkingu miejsc ma być 433, w tym 407 dla aut osobowych (w tym 363 na trzech kondygnacjach w budynku parkingu, pozostałe miejsca na zewnątrz przy obiekcie), 18 dla osób niepełnosprawnych (w tym 14 miejsc w budynku, 4 miejsca na zewnątrz) oraz trzy dla autokarów. Na pięciu miejscach - w ramach odrębnego postępowania - znajdą się stanowiska do ładowania ekologicznych samochodów elektrycznych.

Parking przy Palmiarni buduje firma Budimex

Parking to konstrukcja żelbetonowa, ażurowe osłony mają mu dodać uroku. Na dachu znajdzie się sporo terenu zielonego.

- 18 miesięcy i przyjdziemy poszaleć u góry! - planuje gospodarz Zielonej Góry Janusz Kubicki. I dodaje: - Firma Budimex to jeden z największych wykonawców w Polsce. Nie trzeba go przedstawiać, bo także w Zielonej Górze firma wykonywała kilka inwestycji.