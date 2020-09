Zielona Góra. Radny Janusz Rewers pod lupą CBA? „Czuję się w dalszym ciągu szykanowany”

Janusz Rewers od początku tłumaczył, że takie działanie było niezgodne z prawem . – W tej kwestii nie przygotowano nawet żadnej opinii prawnej, bo na pewno nie można nazwać tak dokumentów, na które się powoływano, a których mi nie przedstawiono. W moim odczuciu była to zemsta magistratu za to, że sprzeciwiam się postawieniu hali w miejscu obecnego amfiteatru. Obrona tego historycznego obiektu nie spodobała się prezydentowi Januszowi Kubickiemu – przekonuje Rewers.

W obronie radnego stanęli politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy zorganizowali specjalną konferencję, gdzie wyrazili swoje wsparcie. - CBA sprawdza mandat Janusza Rewersa pomimo prawomocnego, korzystnego dla Janusza rozstrzygnięcia. W mojej ocenie to wielkie nadużycie i zwykle nękanie obywatela , którego celem jest wykluczenie radnego, który chce i potrafi godnie reprezentować swoich wyborców – twierdzi marszałek Elżbieta Polak. Wtóruje jej poseł Waldemar Sługocki: - Tym razem w jego sprawę (Rewersa – przyp. red.) zostało zaangażowane CBA. Czy to magistrat ignoruje wyroki sądów i wciąż szykanuje radnego? – pyta szef lubuskich struktur Platformy.

Czy radny KO zamierza odpowiedzieć na pytania przesłane przez CBA? – Będę to dopiero konsultował z prawnikiem – mówi sam zainteresowany.

Prezydent nie chce komentować

Prezydent Janusz Kubicki nie chce komentować całej sprawy. – Ja nie składam żadnych donosów. Przypominam, że w przeszłości to właśnie politycy Platformy składali doniesienia do prokuratury, m.in. pod moim adresem. Osobiście nie zamierzam tracić na to czasu, nie chce też komentować sytuacji radnego Rewersa, bowiem to sprawa dla rady miasta. W swoim życiu i nie mówię tutaj o tej konkretnej sprawie, kieruję się zawsze zasadą, że nie warto zajmować się ludźmi, którzy potrzebują kłamstwa i obłudy, jako paliwa do życia – tłumaczy włodarz Zielonej Góry.