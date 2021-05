Zielona Góra. Ranking dróg do remontu, ogródki za 1 zł, ale bez automatów, pieniądze na sprzęt dla szpitala... To budziło emocje radnych

Czy opłaty za ogródki gastronomiczne w wysokości 1 zł mają dotyczyć także tych, którzy mają automaty wrzutowe? Czy potrzebny jest prezydentowi ranking dróg do remontu? Dlaczego rada przekazała szpitalowi tylko 17 tys. zł? Te i wiele innych pytań stawiali sobie na wtorkowej (25 maja br.) sesji rady miejskiej.

Rada podziękowała byłemu komendantowi miejskiemu policji w Zielonej Górze Jarosławowi Tchorowskiemu za współpracę z miastem. Prezydent Janusz Kubicki podkreślał, że komendant był dla mieszkańców szeryfem, dzięki któremu czuli się bezpiecznie. Wręczył mu portret szeryfa w zielonogórskiej chuście. W imieniu radnych dziękował byłemu komendantowi przewodniczący Piotr Barczak i radna Eleonora Szymkowiak. Jarosław Tchorowski przypomniał, że urodził się, wychował, wykształcił w Zielonej Górze i przez 27 lat służył mieszkańcom miasta i powiatu zielonogórskiego. I że zawsze chętnie będzie służył pomocą, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie...

Pieniądze dla Szpitala Uniwersyteckiego. Czy nie za mało? Radni zajęli się też na sesji przekazaniem 17 tys. zł Szpitalowi Uniwersyteckiemu. Cześć radnych, w tym Janusz Rewers i Sławomir Kotylak, dziwiła się, dlaczego tak mała to kwota.

- Proponuję zwiększyć ją do 30 tys. zł, by szpital mógł za 13 tys. zł kupić testy dla personelu na covid-19 - mówił Sławomir Kotylak. Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk tłumaczył, że w budżecie miasta zapisane jest 2,4 mln zł dla szpitala. Plus milion złotych, które zwrócił szpital miastu, bo nie został on wykorzystany. W sumie 3,4 mln zł będzie więc wkładem własnym do dużej, 20-milionowej inwestycji, czyli budowy parkingu i dróg wewnętrznych na terenie szpitala. Dyrektor departamentu ds. edukacji i spraw społecznych, Wioleta Hareźlak, dodała, że o taką kwotę wsparcia wystąpiła lecznica i tyle teraz rada chce przekazać... Okazuje się, że o taką kwotę prosili prezydenta radni: Bożena Ronowicz i Andrzej Bocheński. Chodzi bowiem o sprzęt do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

- Proszę więc radnych, by nie mieszali przy tej uchwale. To nieduże pieniądze, a bardzo teraz potrzebne szpitalowi. Kwota ta została uzgodniona z kierownictwem, rozmawiałam z prezesem Markiem Działoszyńskim - zauważyła Bożena Ronowicz.

Rada przyjęła uchwałę. Jak i tę w sprawie szczepień HPV dla nastolatek.

Ranking dróg do remontu? Wiele emocji wywołał też projekt uchwały, złożony przez radnych Koalicji Obywatelskiej w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra w zakresie remontów lub przebudowy dróg w mieście Zielona Góra. Marcin Pabierowski (KO): - Projekt jest odpowiedzią na planowanie. Zawarliśmy kryteria do oceny, które drogi w pierwszej kolejności powinny być remontowane (m.in. pozyskane fundusze, stan dróg itd.) Suma punktów pozwoli pokazać uzasadnienie kolejności wykonywania remontów. Oczywiście ten ranking w miarę np. pozyskiwania funduszy może ulec zmianie. W naszej ocenie do 30 października ranking ten powinien składać prezydent. Mieszkańcy będą wiedzieli, kiedy mogą liczyć na remont, dziś czekają po 40 lat i nie wiedzą, czy w ogóle ich droga zostanie zmodernizowana.

Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk twierdził, że gdyby uchwała została przyjęta, musiałby wyłączyć dwie osoby z departamentu zarządzania drogami, a później wyłączony byłby co najmniej jeden etat. A zadań z inwestycjami jest wiele. Kadry zajmującej się nimi brakuje. Trudno uzupełnić etaty, mimo ogłaszanych naborów.

Remonty dróg, czyli jak wygląda współpraca na linii rada - prezydent Zdaniem wiceprezydenta Kaliszuka, kryteria zaproponowane w uchwale, są w dużej części uznaniowe. Podkreślił, że w związku z planowaną obniżką podatków, będziemy mieli zmniejszenie dochodów i one mają być rekompensowane dotacją inwestycyjną. Ale tego nie wiemy, jakie inwestycje będą wskazane. Te, gdzie jest więcej mieszkańców czy gdzie np. przedszkole? Miasta wojewódzkie mają mieć program modernizacji dróg. Nie my będziemy decydować o kryteriach, ale będziemy walczyć z innymi miastami o te fundusze.

Wiceprezydent zauważył, że uchwała odbiera kompetencje radnym, a daje prezydentowi. Rada musiałaby akceptować zapisy.

- Przez 16 lat nikt nie oskarżył, że prowadzone inwestycje drogowe były nielogiczne czy związane z kumoterstwem - mówił K. Kaliszuk. I w tym momencie rozpoczęła się dyskusja na temat współpracy radnych z prezydentem. Kto współpracuje a kto nie?

Tomasz Nesterowicz (SLD): - Też nie jestem zapraszany na spotkania do prezydenta. Propozycja KO ma ręce i nogi. Wprowadza racjonalne przesłanki do remontowania dróg w Zielonej Górze. Z wypowiedzi pana prezydenta Kaliszuka wynika, że będziemy mieli do czynienia z dalszą decentralizacją. Zmiany, które rząd planuje, w żaden sposób nie blokują tego, co ustalimy teraz. Możemy wtedy jeszcze raz usiąść i zmiany wprowadzić. Wprowadzenie takiego rozwiązania będzie czytelną informacją dla mieszkańców. Od nich to słyszałem, że od lat 50. cz 60. nie mogą się doczekać remontu drogi i nie wiedzą dlaczego. Dlatego popieram ten projekt.

Radni dyskutowali też o konkretnych zapisach np. wykonanych remontach dróg, studium wykonalności itd. Radny Sławomir Kotylak podkreślał, że wnioskodawcy są gotowi do poprawek. - Przecież nikt nie mówi, że uchwała jest idealna, zawsze można wprowadzić jakieś zmiany. Miasto nie wniosło jednak do zgłoszonego przez nas projektu korekt - zauważył.

Ostatecznie rada nie przyjęła uchwały.

WIDEO: Zielona Góra. 38. sesja Rady Miejskiej w Zielonej Górze. 30.03.2021

Ogródki gastronomiczne za 1 zł, ale bez automatów Nie bez emocji odbyła się też dyskusja nad uchwałą o opłacie 1 zł miesięcznie za ogródki gastronomiczne. Radni pytali, czy taka opłata będzie dotyczyć także powierzchni, na której stoją automaty wrzutowe.

- Trzeba do nich wrzucić 2- 5 zł - zauważył Piotr Barczak.

- Jak będzie rozliczany taki ogródek z automatami? Czy właściciel będzie płacić tyle, co przed uchwaleniem uchwały? – pytała Bożena Ronowicz.

- Zgłaszają się do nas mieszkańcy. Twierdzą, że będą pisać petycje do miasta, bo te automaty są dla nich uciążliwe - mówił Dariusz Legutowski.

Radna Ronowicz poruszyła też sprawę estetyki.

Wiceprezydent Kaliszuk apelował, by uchwałę przyjąć, spotkać się z gastronomami i po konsultacjach na następnej sesji wrócić do uchwały i przyjąć poprawki. Po dłuższej dyskusji jednak radni zdecydowali o wycofaniu uchwały z porządku obrad. Sprawa, po konsultacjach, wróci na następną sesję.