Zielona Góra. Ruszył przetarg na wymianę ekranów przy S3 koło osiedla Pomorskiego

- To budowlany bubel. Hałas jest tak wielki, że kiedy otworzymy okna czy też wyjdziemy na balkon, to nie można normalnie rozmawiać. W lecie bardzo ciężko jest to wytrzymać – przekonywał nas wtedy Sławomir Sajchta, mieszkaniec.

Ostatecznie GDDKiA odpowiadająca za trasę S3 zawarła z mieszkańcami porozumienie, według którego wstrzymano demonstracje do czasu wykonania badań środowiskowych mających określić czy normy akustyczne są przekraczane . W połowie 2020 roku informowaliśmy, że faktycznie dodatkowe badania wykazały, że to mieszkańcy mieli rację . Teraz, aby rozwiązać problem, zielonogórski oddział GDDKiA otworzył przetarg za zaprojektowanie i wybudowanie ekranów akustycznych przy drodze S3 na odcinku przebiegającym przez Zieloną Górę.

Kiedy możemy spodziewać się zakończenia inwestycji? Wybrany wykonawca będzie miał na to 15 miesięcy od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że jeśli po drodze nie pojawią się jakieś niespodziewane problemy, to nowe ekrany akustyczne staną przy drodze S3 najpóźniej do końca 2022 roku.