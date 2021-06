Zielona Góra. Sześcioletnia Pola musi lecieć na leczenie za 1,2 mln zł. Każdy z nas może pomóc jej wrócić do zdrowia. Zbiórka trwa!

Pola Materna choruje na mukowiscydozę.

Pola po urodzeniu nie przybierała odpowiednio na wadze, mało jadła, właściwie nie chciała jeść. Potem kolejnym objawem było dziwne charczenie podczas oddychania niewiadomej przyczyny, bo lekarze i położna twierdzili, że jest zdrowa. Pola z kolejnym miesiącem tak osłabła, że trafiliśmy do szpitala w Nowej Soli, gdzie zaczęto ją dokarmiać, jednak dalej nie przynosiło to zadowalających efektów. Wciąż nikt nie wiedział, co może być tego przyczyną. - Aż do pewnego grudniowego dnia. To wtedy po 6. tygodniach dostaliśmy telefon z Poznania - wyniki badań przesiewowych i diagnoza oraz natychmiastowy przyjazd na oddział – wspomina mama Poli, Paulina Materna.