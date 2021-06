Zielona Góra. Szyba przy ratuszu. Zlikwidować czy wyremontować? Zakryć!

Naprawą powinni zając się specjaliści

Radny Jacek Budziński z PiS jest zdania, że obiekt powinien zostać zmodernizowany. - W naszym klubie wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę, ale w budżecie miasta ostatecznie nigdy nie znaleziono na to pieniędzy. Może rozwiązaniem jest po prostu przebudowa tego miejsca, tak aby bardziej wyeksponować podziemną architekturę. To powinni ocenić inżynierowie, ale w kwestii kosztów, uważa że takie miasto jak Zielona Góra stać na to, aby w końcu zrobić tutaj porządek - przekonuje Budziński.

Nowa strefa dla dzieci ustawiona przed ratuszem w Zielonej Górze Maciej Dobrowolski

Sposób na wsparcie gastronomii po pandemii

Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk wyjaśnia dlaczego miasto zakryło szybę strefą zabaw dla dzieci. - To kontynuacja akcji „Miasto dla Gastro”. Cały pomysł polega na tym, że rodzice z dziećmi mogą odwiedzać lokale i ogródki na starówce i w bonusie przy zamówieniu za darmo dostają żetony do zabawek ustawionych w strefie. Dzięki temu chcemy pomóc naszej gastronomii w przyciągnięciu klientów na deptak - tłumaczy Kaliszuk. I dodaje, że jednocześnie w prostu sposób rozwiązuje to problem "straszenia" przechodniów.