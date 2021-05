Zielona Góra. Tam kamienica przy ratuszu to w środku kompletna rudera! Mieszkańcy obwiniają ZGM

- Zewnętrzne mury kamienicy pękają, ale co gorsze te zniszczenia przenoszą się później na ściany w mieszkaniu. Klatka schodowa? Szkoda gadać, kompletnie zdewastowana. Co gorsze, wszędzie widać jakieś instalacje, które są jedynie prowizorycznie zabezpieczone. Boję się, że kiedyś dojdzie tutaj do wypadku . Do tego mamy też częste zalania wodą oraz drzwi wejściowe od strony starówki, które straszą swoim wyglądem. ZGM nie pofatygowało się nawet, aby założyć nam domofon – wylicza zielonogórzanka.

Czynsz wysoki, a remontu brak

Zdaniem pani Joanny to właśnie Zakład ponosi największą winę za stan techniczny budynku. - Lata mijają, a ZGM nic tutaj nie remontuje. Wielokrotnie z sąsiadami o to prosiłam, ale wygląda na to, że nikogo to nie obchodzi. Tymczasem czynsz jest bardzo duży, ja sama płacę ponad 800 zł miesięcznie – twierdzi Koj.

Joannę Koj martwi mieszkańcy z małymi dziećmi w tak zniszczonej kamienicy Maciej Dobrowolski

Nasza rozmówczyni przyznaje przy tym, że w przeszłości miała problemy z tymi opłatami. – Kiedy zaszłam w ciąże i straciłam pracę, przez pewien czas nie płaciłam czynszu. Ale zobowiązałam się do wyrównania zaległości i później wywiązałam się z tego. Teraz płacę regularnie. Ale mimo to administracja utrudnia mi podpisanie nowej umowy. Mam taką sytuację rodzinną, że ktoś bez mojej wiedzy domeldował się do mieszkania i w ogóle mnie o tym nie poinformowano. Aby to wyjaśnić, muszę mieć tę umowę, ale nikomu się z tym nie śpieszy. A ja żyję w strachu z dziećmi, zastanawiając się, o co właściwie chodzi – martwi się pani Joanna.