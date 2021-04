Zielona Góra. Tir staranował auto wójt Trzebiechowa. Teraz Izabella Staszak apeluje o pomoc!

Choć Izabella Staszak była w szoku po tym, co się stało, próbowała jeszcze spisać numery rejestracyjne ciężarówki. - Wydawało mi się, że zrobiłam to dobrze. Gdy na miejscu pojawił się patrol przekazałam je policjantom - relacjonuje nasza rozmówczyni. Sama zaś na własną rękę sprawdziła u ubezpieczyciela, kto mógł być potencjalnym sprawcą. Numer miał wskazywać na jedną z firma Myśliborza...

Jak dokładnie doszło do całego zdarzenia? - To było 14 grudnia, ok. godz. 16.40. Prowadząc moją czerwoną mazdę 3, stanęłam na światłach na Trasie Północnej, w okolicy marketu Auchan - opowiada wójt Staszak. - Ruch był tego dnia duży. Gdy zapaliło się zielone, ruszyłam, ale jadący obok tir nagle skręcił i staranował mój samochód . Przejechał przez mnie i nawet się nie zatrzymał, po prostu zaczął uciekać z miejsca zdarzenia w stronę Czerwieńska.

Policja wciąż prowadzi postępowanie w sprawie kolizji

- Niestety, jak później poinformowała mnie policja, właściciel pojazdu stanowczo zaprzecza, jakoby jego tir miał w tym dniu znajdować się w Zielonej Górze. Do dzisiaj nie udało się znaleźć tego tira i kierowcy. A tymczasem koszty naprawy samochodu są bardzo wysokie, to jest kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli dodam do tego koszty wynajmu auta zastępczego robi się bardzo duża suma - tłumaczy Staszak. Wójt Trzebiechowa ma jednak nadzieję, że sprawcę uda się złapać. - Apeluję do mieszkańców, jeśli ktoś był świadkiem lub wie coś na ten temat, to proszę, aby zgłosił się na komendę w Zielonej Górze - prosi włodarz gminy.