Zielona Góra. Tłumy na pl. Bohaterów. Festiwal piwa przyciągnął zielonogórzan!

Trzecia edycja Lotnego Festiwalu Piwa

To nie pierwszy raz, gdy na placu Bohaterów pojawiają się przedstawiciele browarów rzemieślniczych, którzy prezentują swoje produkty oraz opowiadają mieszkańcom o tajnikach browarnictwa. O ile jednak poprzednim razem, we wrześniu 2020 roku, pogoda nieco zepsuła imprezę, to jednak tym razem 3. Zielonogórski Festiwal Piwa może liczyć na sprzyjającą aurę. Jeśli dodamy do tego fakt, że podczas ostatnich miesięcy pandemii wielu z nas nie wychodziło na żadne imprezy to nie ma co się dziwić, że na pl. Bohaterów pojawiły się tłumy zielonogórzan.

- Przyszedłem ze znajomymi, aby miło spędzić sobotę. Najpierw Festiwal a później wieczorem przyjdzie czas na mecz Polska kontra Hiszpania - tłumaczy Klaudiusz Mirek, zielonogórzanin. Co go przyciągnęło na plac Bohaterów? - Można tutaj skosztować niespotykanych rodzajów piwa, takiego którego nie kupimy w sklepie. Na miejscu są także food trucki i mużyka, więc może odpocząć po ciężkim tygodniu - przekonuje nas rozmówca.