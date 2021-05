Zielona Góra. To jest chore - mówi Czytelnik o wyrabianiu paszportów. Urząd odpowiada, że liczba stanowisk jest zwiększana Leszek Kalinowski

Chciałem wyrobić sobie paszport w oddziale w Zielonej Górze. Jedyna możliwość to umówienie się przez stronę "https://bezkolejki.eu/luw-zielonagora". Jednak jest to niemożliwe ze względu na brak jakichkolwiek terminów - napisał do nas Czytelnik. Co na to wojewoda?