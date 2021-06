Zielona Góra. To już ostatni dzień, aby złożyć wniosek o działkę na Srebrnej Polanie!

Pierwsi działkowcy będą mogli "wprowadzić" się tutaj po koniec lipca. Ale zanim to się stanie, trzeba będzie zdecydować, którzy zielonogórzanie otrzymają taką możliwość. - Każdy złożony wniosek posiada własny numer. Wspólnie z miastem zmierzamy zorganizować losowanie transmitowane online, podczas którego wyłonieni zostaną mieszkańcy, którzy będą mogli z nami podpisać umowę na dzierżawę gruntów pod swoją działkę - tłumaczy prezes Sikora. Choć obecnie jest to jedynie 118 miejsc, to jednak ZGK< które będzie zarządzało tym terenem, nie wyklucza, że na jesieni zostanie przeprowadzona kolejna rekrutacja.