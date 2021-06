Zielona Góra. Tort na 20. urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Świętowano skromniej niż planowano

Dęby dostały imiona rektorów. Tak Uniwersytet Zielonogórski rozpoczyna świętowanie 20. urodzin

Michał, Czesław, Tadeusz i Wojciech – to nazwy czterech dębów, które posadzono w Parku Naukowo-Przemysłowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze Nowym Kisielinie. Dały one początek Alei Rektorskiej. Imiona drzew to imiona czterech rektorów uczelni, która właśnie obchodzi swoje 20. urodziny!