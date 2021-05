Zielona Góra. Trwają remonty kolejowe. Kiedy pojedziemy do stolicy szybko i bez przesiadek? Teraz podróż to masakra

Nasza Czytelniczka musi często jeździć do Warszawy. Zresztą nie tylko ona. Cieszyła się z różnych remontów, modernizacji, nowych pociągów, bo to wszystko miało oznaczać, że będzie można szybciej i wygodniej dostać się do stolicy.

- Ale powiem tak, jestem już zmęczona tymi robotami na kolei. Wiem, że każdy remont wymaga utrudnień i wyrozumiałości ze strony pasażerów. Jednak chciałabym wiedzieć, kiedy to wszystko się skończy - pyta zielonogórzanka. - Teraz na dawnej trasie do Warszawy obowiązuje komunikacja zastępcza, trzeba się przesiadać. Nie jest to komfortowe rozwiązanie. Trasa przez Wrocław to ponad dziewięć godzin jazdy. Absurd.