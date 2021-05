Zielona Góra. Uczniowie dostali sprzęt i badają promieniowane w województwie lubuskim

Powrót uczniów do szkół. Jakie nadzieje, obawy mają uczniowie, nauczyciele, rodzice w Zielonej Górze?

Uczniowie wracają do szkół. Cieszy to rodziców i nauczycieli. Choć nie brakuje też obaw. O możliwość zakażenia czy nadmiernego sprawdzania wiedzy, zdobytej podczas nauczania zdalnego. Lubuska kurator oświaty apeluje o to, by obecny czas w szkole poświęcić na integrację. Podobnie mówi prezes lubuskiego ZNP. Wszyscy liczą na kreatywność nauczycieli...