Zielona Góra. Ulica Mokra tonie. Po każdym większym deszczu woda zalewa podwórka i domy!

W nocy, z 12 na 13 maja, nad Zieloną Górą przetoczyła się burza. Deszcz lał się strumieniami, a mieszkańcy ul. Mokrej walczyli w tym czasie z wodą wlewającą się na ich podwórka. Worki z piaskiem, zabezpieczone ogrodzenia... ale i to nie wystarczyło.

Okazuje się, że w okolicy płynie ciek wodny Dłubnia, którego przepust przechodzi pod ul. Mokrą. To właśnie ten kanał stanowi największy problem. - Na spodzie koryta znajdują się spore ilości piasku i mułu a dodatkowym utrudnieniem jest za wąska konstrukcja przepustu oraz jego ujścia w kształcie litery „Z”, które to spowalniają bieg wody. A środku jest jeszcze rura gazowa średniego ciśnienia - tłumaczy pan Damian.

- Twierdzenia, iż ciek jest czyszczony i odmulany są całkowitą nieprawdą - podkreśla pan Damian. - Sam kilkukrotnie starałem się go przeczyścić, wyciągałem z niego gałęzie. Na niewiele się to zdaje, kanał należałoby przebudować. Ale nikt z miasta nie reaguje na nasze skargi. Jedyną osobą, od której mamy wsparcie to radny Legutowski.

"Zgubiona" poprawka dotycząca remontu przepustu

- Chciałem pomóc mieszkańcom, bo faktycznie mają tutaj duży problem. Dlatego w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosiliśmy w tym roku poprawkę do budżetu miasta. Za ok. 30 tys. zł chcieliśmy przebudować przepust Dłubni w tym miejscu - twierdzi radny Dariusz Legutowski.

Okazuje się jednak, że przy głosowaniu... zapomniano o poprawce! - Kompletnie tego nie rozumiem. Prowadzący obrady pominął ją podczas sesji. Zgłosiliśmy nasze zastrzeżenia, ale to nic nie dało. Skontaktowaliśmy się w tej kwestii też z Regionalną Izbą Obrachunkową. Na pewno trzeba to wyjaśnić, bowiem rzuca to cień na cały budżet miasta. Nie zostawimy tak tego - zapowiada Legutowski.