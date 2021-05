Zielona Góra. Uroczystości pod pomnikiem Matki Sybiraczki. To nasze matki oddawały nam ostatnią kromkę - mówili uczestnicy spotkania

Dzieci Sybiru oddały hołd swoim matkom, dzięki którym przeżyły dramatyczny czas na nieludzkiej ziemi. Pod pomnikiem Matki Sybiraczki w Zielonej Górze złożono kwiaty, zapalono znicze.

Dzieci Sybiru składają hołd matkom, które w tak ekstremalnych warunkach musiały opiekować się dziećmi. Tylko dzięki matkom, tu jesteśmy pod pomnikiem. One ostatnią kromkę nam oddawały, byśmy mogli przeżyć, a same cierpiały głód. Stąd naszą powinnością jest to, by uczcić je - mówi Wacław Mandryk, przewodniczący Związku Sybiraków w Zielonej Górze.

Pomnik Matki Sybiraczki przypomina o dramatycznych wydarzeniach Sybiracy wiele razy podkreślali rolę, jaką na nieludzkiej ziemi odegrały matki. Wiele z nich ratując własne dzieci, zginęło. Były zdolne do największych poświęceń. To z myślą o nich w Zielonej Górze powstał pomnik jako hołd złożony bohaterkom Golgoty Syberyjskiej. Jego autorem jest Robert Tomak. Został on odsłonięty w 2010 roku. Co roku w Dzień Matki odbywają się pod nim uroczystości patriotyczne.

To także z myślą o nich powstała - przygotowana wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim - książka "Zielonogórscy Sybiracy".