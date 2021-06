Zielona Góra. Urodziny Ani Orłowskiej! Cóż to była za impreza i jaka radość uczestników! Ale się działo!

Udało się! Jest zebrana cała kwota!

Lubuszanie poruszyli niebo i ziemię, by zebrać pieniądze na małą Anię Orłowską z Zielonej Góry, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. To, co wydawało się tak trudne (kwota wynosiła ponad 9 mln zł!), stało się jednak faktem. Na zbiórce osiągnięto 100 procent celu. Największą część potrzebnej kwoty, bo ponad 8,2 mln zł, udało się zebrać na siepomaga.pl, zaś reszta pieniędzy to efekt pozostałych zbiórek.