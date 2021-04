Zielona Góra. W III LO zamontowano nowe budki dla jerzyków. W akcji pomogli strażacy!

Budki dla jerzyków, ul dla pszczół

Warto zaznaczyć, że budki zawieszone na budynku szkoły, placówka otrzymała od urzędu miasta. - Uważam, że ta akcja oprócz tego, że przyniesie wymierne korzyści, to jeszcze posiada walory edukacyjne. Dzięki temu pokazujemy naszym uczniom, dlaczego jerzyki są tak pożyteczne - tłumaczy dyrektor Zbigniew Kościk. Ale jednocześnie zaznacza, że cieszy go, że to właśnie pedagog III LO, radny Jacek Budziński, od dwóch lat zabiegał o nowe budki dla jerzyków.