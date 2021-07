Ciepłe noce i trwające obecnie wakacje są idealnym momentem, by uciec za miasto. Gdzie? Na przykład do lasu. Leśne biwaki znów wracają do łask. Do nocy spędzonej w lesie należy się jednak odpowiednio przygotować. Jakimi zasadami się kierować? Co ze sobą zabrać, żeby było bezpiecznie? Zerknijcie w galerię!