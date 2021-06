Zielona Góra. W sobotę zbiórka krwi u franciszkanów, a w poniedziałek w Focus Mall. W wakacje krew jest szczególnie potrzebna!

Fraternia franciszkańska zaprasza wszystkich na kawę i ciasto, a także na chwilę rozmowy. - Będziemy tam dla Was, aby wspierać Was, aby z Wami rozmawiać i aby podziękować za ten uczynek miłości.

– Serdecznie zachęcamy do oddawania krwi wszystkie osoby, które nabyły już pełną lub częściową odporność na koronawirusa. Zaszczepieni preparatami Pfizer oraz Moderna mogą zgłosić się do oddania krwi już po 48 godzinach od szczepienia, natomiast po szczepieniach preparatami Astra Zeneca oraz Johnson and Johnson należy odczekać 14 dni. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów po szczepieniu - można zgłosić się do oddania krwi najwcześniej po 7 dniach od ich ustąpienia – tłumaczy Krzysztof Piwowarczyk.