Zielona Góra walczy z komarami. Najpierw były opryski, a teraz czas na budki dla jerzyków!

Termomodernizacja budynków przegoniła jerzyki?

Zakład Gospodarki Komunalnej już wcześniej zapowiadał, że wyda w tym roku walkę kleszczom oraz komarom. Jednym z elementów tych działań miały być właśnie budki dla jerzyków, które przyciągną ptaki.

- W miastach jerzyki często mieszkają w otworach znajdujących się w elewacjach budynków. Niestety, ale przy okazji postępującej termomodernizacji część jerzyków straciła swoje wcześniejsze miejsca do gniazdowania. Dlatego zamierzamy przygotować nowe budki, które umieścimy na miejskich budynkach - tłumaczył nam już w marcu Krzysztof Sikora, prezes ZGK. - Być może nie przyniesie to natychmiastowych efektów, bowiem zajmie trochę czasu, zanim jerzyki się do nich przyzwyczają, ale będzie to krok naprzód - dodał.