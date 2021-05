Zielona Góra: Więcej kursów autobusów MZK, bo uczniowie wrócili do szkół. Zmiany cieszą mieszkańców

- Uczniowie wrócili do szkoły, to oznacza, że będzie więcej pasażerów w autobusach MZK. Dobrze, że wracają dawne linie na trasy. Ja cieszę się z tego bardzo, bo będę miała dojazd do ogródka przy ulicy Działkowej - mówi Anastazja Miłoszewska z Zielonej Góry. Sprawdź, jakie zmiany wprowadził Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

MZK monitoruje sytuację w miejskich autobusach

Z powodu pandemii koronawirusa od 15 maja 2021 r. liczba pasażerów w autobusie nie może przekraczać połowy liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 procent miejsc siedzących niezajętych.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i powrotem uczniów do szkół - Miejski Zakład Komunikacji ponownie uruchamia tzw. szkolne linie Jacek Katos

Jak informuje MZK - na bieżąco monitorowana jest sytuacja w autobusach i podejmowane adekwatne działania. Tak jak do tej pory prosimy Państwa o uwagi i spostrzeżenia. Sytuacja jest trudna dla nas wszystkich, dlatego prosimy o wyrozumiałość dla wprowadzanych zmian. Pracujemy codziennie, aby każdy z Państwa czuł się w naszych autobusach bezpiecznie. Dołożymy wszelkich starań, aby w ciągu najbliższych dni możliwie najlepiej dopasować komunikację miejską do zmienionych zasad jej funkcjonowania i sprostać Państwa oczekiwaniom.

