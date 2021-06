Zielona Góra. Wspólnie uratowali kobietę na Dzikiej Ochli. „Nie czujemy się bohaterami”

„Byłam na 100 proc. przekonana, że ta pani już nie żyje”

Zuzanna, Oliwia oraz pani Agnieszka na kąpielisko na Dzikiej Ochli wybrały się feralnego dnia autobusem MZK. Niczego nie świadome, siedziały obok 39-latki, którą później będą ratowały…

– Postanowiłyśmy na miejscu, że weźmiemy rowerek wodny, aby okrążyć sobie całą Ochlę – tłumaczy pani Agnieszka. Wszystko wyglądało normalnie. Relaksująco. Do czasu.

- Jak już wracałyśmy, to zobaczyłam, że coś leży w wodzie – opowiada Oliwa. - Zapytałam Zuzi, co to jest. Ona odpowiedziała, że nie wie. I żebyśmy do tego podpłynęły. Zobaczyłyśmy, że to... kobieta z autobusu! Mama Zuzi zaczęła ją wyciągać. Zuzia zadzwoniła na 112, ja krzyczałam "Pomocy!".

Na wezwanie zareagował Marcin, który szybko podpłynął do rowerka. - Uznałem, że trzeba pomóc. Z automatu. To było ludzkie życie i nie było chwili zawahania. Zacząłem pomagać mamie dziewczyn. Przeszliśmy do RKO, sprawdziliśmy puls, a potem przypłynął Jędrzej, który też pomagał – opowiada Marcin, uczeń w klasie mundurowej w szkole w Czerwieńsku.