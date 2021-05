Zielona Góra. Wstyd! Znów niszczą miejskie rowery! Czytelnicy zgłaszają kolejne przypadki wandalizmu

Często pojazdy dewastują dzieci i młodzież. Korzystają z rowerów całymi grupami, upychając się do przyczep. Nierzadko miejskie rowery są niszczone przez pijanych użytkowników. Policja odnotowuje takie przypadki, kontrolując rowerzystów.

Stowarzyszenie Rowerem do przodu apeluje: - Jeżeli widzicie pijanych rowerzystów korzystających z Zielonogórskiego Roweru Miejskiego, to dzwońcie na numer alarmowy 112. Jeżeli to możliwe, to warto podać numer boczny miejskiego roweru prowadzonego przez pijanego użytkownika.