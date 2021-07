Zielona Góra. Wyobraźnia bez granic, czyli surrealistyczne obrazy Andrzeja Troca. Można je zobaczyć na wystawie

Choć mówi o sobie surrealista do urodzenia, a może i wcześniej, malować zaczął w dzieciństwie. Jak prawie każdy z nas. Potem zarzucił to zajęcia, by oddać się mu ponownie w latach 90. ubiegłego wieku. - Wtedy nagle poczułem chęć wyrażania siebie w ten sposób. Kupiłem blok, kredy i zacząłem na nowo tworzyć - opowiada Andrzej Troc. - Surrealizm daje mi pełną wolność artystyczną. Nic mnie nie ogranicza, a wyobraźnię mam bujną. Lubię wszystkich surrealistów na świecie, są moją inspiracją, ale mam trzech mistrzów: Beksiński, który daje duszę, Picasso, który ma niesamowitą łatwość przekazu i Makowski, który też jest mi bliski. Moje pajace są jednak bardziej okrutne...

Andrzej Troc z Zielonej Góry i jego surrealistyczne dzieła Jacek Katos

Spoglądam na ludzkie twarze, ręce

Przyznaje, że jego twórczość można podzielić na etapy. Najpierw były kredki, potem dojrzał do farb.

- Kiedyś chciałem znajomej pani psycholog ofiarować jedną z prac. Powiedziała, że chętnie by przyjęła kolorowy obraz. No to w kolejnym etapie zacząłem malować obrazy w różnych barwach.

Inspiracje czerpie z życia. Chodzi i obserwuje. Spogląda na ludzkie twarze, ręce, stara się zapamiętać grymasy, gesty, które potem przelewa na swoje dzieła, które często pokazują postacie karykaturalne, zdeformowane, zniszczone...

Jego prace są okrutne...