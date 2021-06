Zielona Góra. Wzrost opłat w strefie płatnego parkowania. Ile zyskał budżet miasta? Czy będą wprowadzane kolejne zmiany?

Ile pieniędzy z płatnej strefy parkowania?

Na wstępie warto zaznaczyć, że rok 2020 upłynął nam pod znakiem koronawirusa, co z pewnością miało wpływ na życiową aktywność mieszkańców, a tym samym wielkość wpływów z opłat związanych z parkowaniem. Radny Janusz Rewers z Koalicji Obywatelskiej złożył ciekawą interpelację, z związaną z tymi opłatami, dzięki której można już wyciągnąć pewne wnioski.

Ogólne wpływy ze strefy płatnego parkowania wyniosły w 2018 roku ok. 2,64 mln zł, w 2019 było to ok. 2,77 mln zł a w pandemicznym 2020 nieco mniej, czyli 2,7 mln zł. Z kolei za pierwszy kwartał 2021 roku do budżetu miasta trafiło 914 tys. zł. Gdyby trend za obecny rok się utrzymał a rząd na nowo nie wprowadził lockdownu, można śmiało założyć, że po czterech kwartałach miejską kasę zasiliłaby kwota, co najmniej 3,6 mln zł. To o ok. milion złotych więcej niż w 2018 roku.