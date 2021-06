Zielona Góra. ZGK szykuje się do otwarcia Szperowiska. Będzie też wersja online!

Trwa zbiórka przedmiotów

Szperowisko zlokalizowane tuż przy nowym PSZOK przy ul. Wrocławskiej 73 dopiero gromadzi przedmioty, które mieszkańcy będą mogli w przyszłości zabrać do domu. - To odbywa się na dwa sposoby. Część rzeczy przywożą sami zielonogórzanie, a część wypatrują nasi pracownicy na wysypisku. Niektóre z nich wymagają drobnej naprawy czym zajmuje się wyznaczona do tego osoba - tłumaczy Agnieszka Miszon z ZGK.

Okazuje się, że na miejscu jest już wiele ciekawych "skarbów". - Mamy m.in. wózki dla dzieci, lodówkę, siedziska dla maluchów do samochodu, rower czy też bogaty zbiór książek - wylicza Miszon. - Co warto zaznaczyć, zbieramy również materiały budowlane. Jeśli komuś zostało pół puszki farby lub też kilka płytek kafelkowych to również je przyjmiemy.

Szperowisko w Zielonej Górze Maciej Dobrowolski

Strona Szperownika w budowie

Na otwarcie Szperowiska musimy poczekać, bowiem jego strona internetowa jest jeszcze w budowie. - Na razie nie możemy podać jej adresu internetowego, bowiem wciąż dokonujemy niezbędnych zmian. Ale myślę, że te pracę za chwilę dobiegną końca- przekonuje Miszon.