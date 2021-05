Zielone Ogrody nad Odrą w Nowej Soli. Ulubione wydarzenie mieszkańców miasta i okolicy znów się odbędzie. Zobacz termin i program

Kiermasz ogrodniczy w Nowej Soli ma już 10 lat

Najbliższa edycja Zielonych Ogrodów nad Odrą jest dziesiąta. - Mamy mały jubileusz - potwierdza organizator Krzysztof Uchal. - Cieszymy się, że przez ten czas możemy przyczynić się do upiększania miasta i okolicy. Mieszkańcy chętnie kupują rośliny do ozdabiania balkonów, na ogródki działkowe i do ogrodów.

Wstęp na teren kiermaszu jest bezpłatny.

Impreza odbywa się również we wrześniu, wtedy jest to jesienna edycja. W ubiegłym roku mimo deszczowej pogody nie brakowało kupujących.