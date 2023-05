Zielonogórscy odzyskali skradziony rower. Podejrzanemu grozi 5 lat więzienia

Z jego relacji wynikało, że gdy zatrzymał się przed apteką, podszedł do niego młody mężczyzna i chwilę z nim rozmawiał. Po chwili gdy wszedł do apteki i zostawił na chwilę swój rower, wtedy jego rozmówca bezczelnie wsiadł na rower i odjechał, pozostawiając na miejscu zaskoczonego pokrzywdzonego. Wartość skradzionego roweru właściciel wycenił na 800 złotych - informuje KMP w Zielonej Górze.

5 maja do zielonogórskich policjantów zgłosił się 40-latek, któremu skradziono rower.

Kryminalni z I komisariatu natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli działania operacyjne, by ustalić i zatrzymać sprawcę. Przejrzeli zapisy z kamer monitoringu miejskiego i od razu rozpoznali twarz złodzieja. - Okazało się, że jest to znany im i wcześniej notowany za kradzieże mężczyzna. Teraz pozostało tylko ustalić, gdzie przebywa i zatrzymać go - dodają policjanci.