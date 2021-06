Zielonogórscy policjanci w czasie ulewy pomagali ludziom. Wypychali auta z wody i dosłownie nosili kobiety na rękach

Policjanci nosili ludzi na rękach

Sierż. Marcin Wojciechowski pomógł także zielonogórzance, która stojąc w miejscu otoczona głęboką wodą, nie mogła przejść. Policjant po prostu wziął kobietę na ręce i przeniósł w suche miejsce. Policjanci co prawda wrócili do jednostki przemoczeni do suchej nitki, ale za to z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.