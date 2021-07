Zielonogórski deptak do zmiany. Chcemy wrócić do płyt, przestawić lampy, wydłużyć strefę spacerową. Jak się Wam podobają te plany? Leszek Kalinowski

Mieszkańcy Zielonej Góry deptak uważają za wizytówkę lub salon miasta. Chcieliby, by wyglądał jak najpiękniej, był bezpieczny i atrakcyjny pod każdym względem. Tymczasem obecny jego wygląd pozostawia wiele do życzenia. Składa się jakby z trzech różnych części. Czy jest szansa na zmiany? Okazuje się, że tak. I to spore!