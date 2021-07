Zielonogórski PKS z trudem przetrwał pandemię. Ale teraz szykuje dla kierowców podwyżki! Maciej Dobrowolski

Okres pandemii i związane z nim ograniczenia bardzo mocno uderzyły w firmy transportowe. Koronawirus doprowadził do upadku PKS-u w Radomiu czy Częstochowie, ale nasz lokalny w Zielonej Górze przetrwał najtrudniejszy czas i teraz wraca do normalnej działalności. Co więcej firma przygotowała trzyetapowy plan podwyżek dla kierowców, który rusza już w lipcu. Jakie inne plany ma zielonogórski przewoźnik?