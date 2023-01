Zielonogórski plac Bohaterów kiedyś tonął w zieleni. Miejsce wyglądało jak mały park. Przetrzecie oczy ze zdumienia! Zobaczcie zdjęcia

Plac Bohaterów w Zielonej Górze

To na placu Bohaterów jeszcze w XIX wieku stał pomnik niemieckiego cesarza. To tu przed laty znalazł się niewielki cmentarz, na którym pochowano radzieckich żołnierzy. I to tutaj, już w czasach współczesnych, zielonogórzanie tak chętnie odpoczywają przy fontannach czy spotykają się na ważnych uroczystościach państwowych.