Zielonogórski pływak Jakub Skierka wystartuje na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Pływak zielonogórskiego klubu w finale 200 m stylem grzbietowym uzyskał czas 1.58,56 s. Dla podopiecznego trenera Jacka Miciula najważniejszy był jednak start w półfinale, który ukończył z rezultatem 1.57,08 s, o 0,42 s lepszym od minimum olimpijskiego. Na metę wpadł niemal równo z byłym zawodnikiem zielonogórskiego klubu Radosławem Kawęckim (uzyskał czas 1.57,10).

- To, co sobie założyliśmy z trenerem zostało wypełnione - powiedział Jakub Skierka w Radiu Zachód. - Przy okazji dało to awans do finału. Nie ukrywam, że był to ciężki wyścig, poziom się bardzo podniósł.