Zielonogórski radny zwraca uwagę na kolejne ruiny w śródmieściu. Czy można coś zrobić z takimi budynkami, które niszczeją od lat?

Zielona Góra. Fantazje Zielonogórskie przedłużone, mamy więcej czasu na napisanie opowiadania!

Jak informuje Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra, termin nadsyłania opowiadań na tegoroczną 11 edycję Fantazji Zielonogórskich został przedłużony o dwa tygodnie, do północy 14 lipca. Wszyscy chętni do napisania tekstu nawiązującego do przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości Zielonej Góry mają na to więcej czasu. W tym roku motyw przewodni konkursu to tzw. urban legends, czyli miejskie legendy!