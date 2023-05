Zielonogórskim piłkarzom ulżyło. Lechia „przepchnęła” mecz z Miedzią II Legnica

Lechia Zielona Góra – Miedź II Legnica 1:0 (0:0)

Ten mecz przejdzie do historii gorzowskiego futbolu. W sobotnim (13 maja), trzecioligowym pojedynku Stilonu Gorzów z Odrą Wodzisław Śląski było wszystko: zadyma kibiców, ucieczka zawodników do szatni…

Nieco więcej działo się po przerwie, ale w dalszym ciągu nie był to widowiskowy mecz. W 47 minucie Mariusz Sławek doszedł z lewej strony do sytuacji sam na sam z Fabisiakiem, ale golkiper Lechii czujnie skrócił dystans i zmusił rywala do oddania niecelnego strzału. Pół godziny później Przemysław Mycan urządził kapitalny rajd na prawej flance, po czym dośrodkował na głowę Mateusza Surożyńskiego. Obronną ręką z tej sytuacji wyszedł jednak strzegący bramki gości Paweł Lenarcik.