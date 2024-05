Zielonogórzanie coraz częściej na to narzekają. Dobrze, że idą skonsultować się z lekarzem

Za dużo niebieskiego światła

W ostatnich latach pogorszył się wzrok zwłaszcza osób w wieku pomiędzy 35 a 50 rokiem życia. – To osoby, które wcześniej nie korzystały z okularów. Teraz coraz szybciej odczuwają osłabienie widzenia przez to niestety, że długo korzystają z komputera, telefonu. Mówimy o tym od dawna. Teraz obniża się wiek, w którym zaczynają się pojawiać się problemy – wyjaśnia okulista. Lekarz podkreśla przede wszystkim negatywne działanie światła niebieskiego i brak mrugania podczas korzystania z tego sprzętu, co powoduje zespół suchego oka, twardnienie soczewki. Pacjenci przyznają, że muszą kilka razy mrugnąć, żeby ostrość wróciła, ale ta mimo to, zaczyna słabnąć. Mówią też o zbieraniu się śluzowej wydzieliny i uczuciu piasku. Zauważają, że mają zaczerwienione oczy.

Genetyczne obciążenia

– Zauważalne jest też genetyczne obciążenie, ale tu liczymy na odpowiedzialność. Przychodzi dziadek, syn, wnuk. I wszyscy mają jaskrę, lub AMD, czy zaćmę. To świadczy o tym obciążeniu. Dotyczy to nawet dwudziestolatków. Cieszę się, że świadomość pacjentów wzrosła. Jestem mile zaskoczony, bo przychodzą też osoby, które przyznają, że nic im się nie dzieje, ale chcą sprawdzić wzrok, bo mama miała chorobę plamki żółtej. Jak młodsi pacjenci widzą ten dramat, kiedy traci się wzrok, to sami ze strachu przychodzą przebadać się – mówi Rafał Paczała.

Podejście do pacjenta

– Miałem zebranie i mieliśmy taką rozmowę w poradni, w której pracuję w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powiedziałem: „Słuchajcie kochani, bardzo was proszę, pomimo, że mamy tam dużo pacjentów, żeby nasza wrażliwość nigdy się nie zagubiła, żebyśmy nie stracili empatii. Taka rozmowa z uśmiechem, zapewnienie, że się panem/panią zajmiemy, że będzie dobrze, to jest 80 procent sukcesu. Pacjent chce się dalej leczyć. Jest aktywny. Nie wraca do domu ze spuszczoną głową, bo: „pewnie nie będę widział”. Można powiedzieć, że będzie pan tracił wzrok, ale my zadbamy o to, żeby to się działo, jak najwolniej, żeby pan jak najdłużej czytał itd. Mam tam też wspaniały zespół. My jesteśmy dla pacjenta – podkreśla lek. R. Paczała i dziękuje wszystkim głosującym.