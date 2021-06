Zielonogórzanie! Lepiej już teraz zapiszcie sobie nowy numer zgłoszeniowy do Straży Miejskiej. Ten zmieni się już od początku lipca!

Straż Miejska (nie tylko w Zielonej Górze, ale podobnie było w wielu innych regionach) w ostatnich miesiącach skupiała się w dużej mierze na wsparciu innych służb w czasie pandemii. W tym na przykład na kontroli osób przebywających na kwarantannie, sprawdzaniu, czy w danych punktach (np. na targowiskach) przestrzegany jest reżim sanitarny oraz wszelkich innych działaniach kluczowych dla bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa. Tak, by minimalizować rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.

Tu pisaliśmy o tych zaleceniach więcej: Co ze strażą miejską? Już nie przyjmuje zgłoszeń o trucicielach. To komu można to przekazać?

Obecnie jest coraz mniej przypadków nowych zachorowań na COVID-19. Czy to oznacza zmianę systemu pracy strażników miejskich?

Dyżurny zielonogórskiej Straży Miejskiej, Stanisław Moryson, mówi, że nadal obowiązuje polecenie wojewody. Jednak obecnie udało się ustalić, by część patroli była oddelegowana do innych zajęć w mieście. Ponieważ liczba osób przebywających na kwarantannach w ostatnim czasie się zmniejszyła.