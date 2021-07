Zielonogórzanin Kacper Frątczak najlepszym zawodnikiem w Polsce. Szykuje się do mistrzostw świata

- Pierwszą część sezonu uważam za rewelacyjną. Zdobyłem cztery tytuły mistrza Polski. Teraz czas na zasłużony odpoczynek i ładowanie baterii przed nadchodzącymi mistrzostwami świata we włoskim Lido di Jesolo – mówił Kacper Frątczak, cytowany na Facebooku przez Polski Związek Kickboxingu . - Przygotowania do sezonu były bardzo ciężkie, a obóz z Akademią Sportów Walki Knockout pod okiem naszego szkoleniowca Tomasza Paska przyniósł efekty w postaci wyśmienitych rezultatów. Pierwsza część roku była bardzo intensywna, tak jak lubię. Wszystkie cele zrealizowałem w stu procentach. Każdy turniej był ciężki i wymagający, jednak moje profesjonalne podejście do walk sprawiło że zwyciężałem. Ostatnie sześć pojedynków w twardych formułach wygrałem przez KO oraz RSC. Z tego co mi wiadomo jestem pierwszym w historii PZKB posiadaczem aktualnie pięciu tytułów mistrza Polski, a więc piszę piękną historię.