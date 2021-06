Zielonogórzanin miał w domu ponad 460 gramów suszu marihuany. Szykował narkotyki na sprzedaż

- Operacyjne ustalenia policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową z zielonogórskiej komendy doprowadziły do zatrzymania w ubiegłym tygodniu 37-letniego mieszkańca Zielonej Góry. W wyniku przeszukania mieszkania mężczyzny policjanci znaleźli ponad 460 gramów suszu konopi indyjskich, woreczki foliowe, wagę oraz kilka tysięcy złotych i kilkaset euro - przekazuje podinsp. Małgorzata Barska z Zespołu Prasowego KMP w Zielonej Górze.

Przyznał się do winy

37-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz usiłowania wprowadzenia narkotyków do obrotu. Podejrzanemu o te przestępstwa grozi kara więzienia do 10 lat. Mężczyzna, który nie był wcześniej notowany przez Policję, przyznał się do posiadania narkotyków i złożył zeznania.